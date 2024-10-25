"Символ украинского патриотизма". "Динамо" упомянули в тексте Радиодиктанта-2024

Во время радиодиктанта национального единства вспомнили один из выдающихся периодов в истории футбольного клуба "Динамо" Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В тексте "Магия голоса", написанном специально для Радиодиктанта-2024, раздался отрывок, посвященный футбольному клубу "Динамо". Речь шла о периоде выступлений клуба во времена Советского Союза в 1960-1980 годы.

"А в 1960-1980-е, когда единственной разрешенной формой патриотизма было боление за киевское "Динамо", Украина была влюблена в голоса футбольных комментаторов. Их узнавали с полуслова, в их модуляциях ловили, словно глоток свежего воздуха, солидарность со своими и привилегиями москвичей, которым подсуждали судьи в решающих матчах", - говорилось в тексте Радиодиктанта.

Напомним, ранее стало известно, что в центральном матче 11-го тура УПЛ с донецким "Шахтером" киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на двух ведущих футболистов.