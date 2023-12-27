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Симулятори дронів і не тільки. Федоров заявив про трансформацію уроків "Захисту України"

Середа 27 грудня 2023 19:40
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Симулятори дронів і не тільки. Федоров заявив про трансформацію уроків "Захисту України" Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (пресслужба Мінцифри)
Автор: Іван Носальський

В українських школах планують трансформувати уроки "Захисту України". Зокрема, для цього хочуть придбати симулятори дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

За його словами, уряд виділив на трансформацію уроків 1,74 млрд гривень. 100 мільйонів підуть на професійний розвиток вчителів, а решта - на закупівлю навчального обладнання, у тому числі:

  • симуляції керування дронами;
  • навчальні тири та макети;
  • аптечки та тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети;
  • навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком та 3D-друком.

"Уроки "Захисту України" повинні відповідати сучасним викликам та технологічним вимогам. Вже цього року МОН додав до навчальної програми блок з дронів. Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни "Захист України" та паралельно вчимо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою", - зазначив Федоров.

Що передувало

Нагадаємо, ще у серпні стало відомо, що в Україні змінять програму шкільного предмета "Захист України". Про це заявляв міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

У рамках уроку школярів навчають якісну домомедичну допомогу, мінну безпеку, навчатимуться управляти дронами та орієнтуватись на місцевості.

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