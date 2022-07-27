Симулировал "амнезию": Федоров рассказал, как искусственный интеллект разоблачил оккупанта

Российский военный из Магнитогорска симулировал "амнезию" скрываясь в госпитале Кривого Рога. Однако искусственный интеллект идентифицировал его личность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью для" Украинской правды ".

По словам Федорова, военный заявлял, что якобы потерял речь и память, а также утверждал, что участвовал в боевых действиях.

Искусственный интеллект применили для идентификации личности россиянина. Как позже оказалось, он был жителем Магнитогорска, который воевал на стороне российской армии. После идентификации оккупанта сразу повязали.

Также Федоров рассказал, что искусственный интеллект научили распознавать спутниковые снимки касаемо свежих могил. Недавно в Севастополе обнаружили 455 могил на военном кладбище.