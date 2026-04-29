Симпатії українців у війні США та Ірану розділились, - опитування

Більшість українців не підтримують жодну сторону конфлікту на Близькому Сході, хоча симпатії до США та Ізраїлю дещо вищі, ніж до Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.
"Більшість українців – 65% – стверджують, що вони не підтримують жодну сторону. Водночас висловили підтримку США і Ізраїлю – 22%, Ірану – 7%", - йдеться у результатах опитування КМІС.
Також зазначається, що ще 7% не змогли відповісти на запитання, або не знають про конфлікт на Близькому Сході.
Попри те, що з результатів нового опитування випливає, що більшість серед усіх опитаних категорій українців не підтримують жодну із сторін, є деякі відмінності.
Наприклад, більш освічені респонденти частіше говорили, що вони на боці США-Ізраїлю, хоча навіть серед них 61% не підтримують жодну із сторін.
Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України.
Опитування проводилося з дорослими громадянами України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна США та Ізраїлю проти Ірану може ще більше послабити американську підтримку Києва.
За його словами, на тлі нової війни Україна вже не перебуває в центрі міжнародної уваги. Саме тому, за його словами, у Києві побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану призведе до подальшого зменшення підтримки з боку США.