Симпатії українців у війні США та Ірану розділились, - опитування

"Більшість українців – 65% – стверджують, що вони не підтримують жодну сторону. Водночас висловили підтримку США і Ізраїлю – 22%, Ірану – 7%", - йдеться у результатах опитування КМІС.

Також зазначається, що ще 7% не змогли відповісти на запитання, або не знають про конфлікт на Близькому Сході.

Попри те, що з результатів нового опитування випливає, що більшість серед усіх опитаних категорій українців не підтримують жодну із сторін, є деякі відмінності.

Наприклад, більш освічені респонденти частіше говорили, що вони на боці США-Ізраїлю, хоча навіть серед них 61% не підтримують жодну із сторін.

Як проводилось опитування

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України.

Опитування проводилося з дорослими громадянами України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.