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У Сімферополі сталася пожежа біля аеродрому, - моніторингова група

Ілюстративне фото: в Сімферополі сталася пожежа біля аеродрому (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Сімферополі сталася пожежа біля аеродрому, який використовують російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Моніторингова група опублікувала супутникові знімки, зроблені о 14:23.

 

При цьому зазначається, що точність визначення координат пожежі невисока і може вагатися від десятків до сотень метрів.

"Також система "заточена" під площі. Загоряння техніки, складів часом не видно. Натомість добре видно вторинне загоряння трави, лісу, полів. Наприклад, від розльоту осколків", - зазначено у повідомленні.

При цьому нагадаємо, що з початку війни аеропорт у Сімферополі закрито і злітно-посадкова смуга використовується лише у військових цілях - для прийому транспортних бортів.

Пожежі у Сімферополі

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Севастопольській бухті задимився малий протичовновий корабель.

Після цього стало відомо, що у Сімферополі сталася пожежа в районі Пневматики. З місця валився густий чорний дим.

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КрымСімферопольПожежа