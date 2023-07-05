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У Сімферополі фіксують переміщення колон військової техніки окупантів (відео)

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Сімферополь, Середа 05 липня 2023 15:28
У Сімферополі фіксують переміщення колон військової техніки окупантів (відео) Ілюстративне фото: у Сімферополі фіксують переміщення колон військової техніки окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ у Telegram.

За інформацією військового руху українців та кримських татар, у Сімферополі вже помітили кілька колон техніки росіян.

Як додають в АТЕШ, після початку контрнаступу ЗСУ все більше техніки перекидають через тимчасово окупований Крим. Ймовірно, це пов'язано з тим, що українські військові швидко знищують її на фронті, і росіянам доводиться перекидати нову.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують активні дії на фронті з початку літа. Вони змогли відкинути окупантів на кількох напрямках та деокупувати вже дев'ять населених пунктів.

Зокрема, успіхи українських військових зараз фіксують під Бахмутом - там бійці ЗСУ просуваються на південь від міста.

Тиждень тому президент Володимир Зеленський розповів, що наша країна хоче показати результати на полі бою до початку саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

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