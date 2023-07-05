В Симферополе фиксируют перемещение колон военной техники оккупантов (видео)
Российские войска перемещают колонны военной техники через временно оккупированный Симферополь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.
По информации военного движения украинцев и крымских татар, в Симферополе уже заметили несколько колон техники россиян.
Как добавляют в АТЕШ, после начала контрнаступления ВСУ все больше техники перебрасывают через временно оккупированный Крым. Вероятно, это связано с тем, что украинские военные быстро уничтожают ее на фронте, и россиянам приходится перебрасывать новую.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные продолжают активные действия на фронте с начала лета. Они смогли отбросить оккупантов на нескольких направлениях и деоккупировать уже девять населенных пунктов.
В частности, успехи украинских военных сейчас фиксируют под Бахмутом - там бойцы ВСУ продвигаются южнее города.
Неделю назад президент Владимир Зеленский рассказал, что наша страна хочет показать результаты на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
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