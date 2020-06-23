Под Симферополем из-за непогоды затопило 50 домов

Фото: непогода в Украине (facebook.com/MNSCHE)

Кроме того, в Крыму наблюдаются проблемы с электричеством

В селе Первомайском Симферопольского района аннексированного Крыма оказались подтопленными 50 домов. Так называемые "власти" обещают выплаты пострадавшим.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление подконтрольной Кремлю вице-премьера "крымского правительства" Ирины Кивико.

По ее словам, для пострадавших жителей готовят компенсации из резервного фонда, но в каком размере, чиновница не уточнила. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов потребовал начать выплату денег людям со следующего понедельника.

Кроме того, на предприятии "Крымэнерго" 23 июня сообщили, что из-за непогоды на полуострове фиксировались перебои в электроснабжении. Неудобства почувствовали потребители более 180 населенных пунктов.

Издание отмечает, что на аннексированном полуострове уже несколько дней бушует непогода. За последнюю неделю улицы Симферополя дважды подтапливало из-за ливня.

Напомним, непогода также наблюдается в западных областях Украины, где реки выходят из берегов, а дома и подвалы также подтапливает.

По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.

Из-за этого в Кабинете министров поручили подготовить предложения по неотложным мерам для преодоления последствий стихии в западных областях Украины.

В Офисе президента, в свою очередь, обещают гуманитарную помощь для пострадавших областей.

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Автор: Максим Зайченко