У Сімферополі автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі

Фото з місця ДТП (ua.krymr.com)

Водій і пасажирка травмувалися

У вівторок, 3 грудня, в Сімферополі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), легковий автомобіль вилетів з дороги та врізався у зупинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, аварія сталася на проспекті Кірова в центрі міста. Ударом автомобіль пошкодив конструкцію зупинки, розбитий і сам автомобіль. За повідомленнями ЗМІ, чоловік отримав незначні травми, також постраждала дівчина, її госпіталізували.

Місцеві окупаційні влади не реагують. Зокрема, немає офіційних повідомлень про постраждалих від правоохоронців, рятувальних та медслужб анексованого Криму.

Також зазначається, що 3 грудня на півострові оголосили попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища.

Фото з місця ДТП (ua.krymr.com)

Раніше біля аеропорту "Бориспіль" сталася аварія з участю велосипедиста, в результаті чого чоловік травмувався і не подає ознак життя.

Також РБК-Україна писало, що в Тернопільській області сталася ДТП з участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще п'ятеро травмувалися.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю. Тепер його чекає суд.