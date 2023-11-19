Сімейного лікаря можна знайти онлайн: як це зробити

Українці навіть в умовах війни можуть укласти декларацію з сімейним лікарем. Знайти необхідних фахівців можна онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України у Telegram.
Щоб знайти сімейного лікаря, можна скористатися дашбордом "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" на сайті НСЗУ. Там знаходиться перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами, а також список лікарів і кількість укладених декларацій.
Як користуватися дашбордом:
При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім. Вона анулюється автоматично.
Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.
У жовтні Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.
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