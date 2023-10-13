Сім’ї полеглих киян-захисників отримали відзнаки від громади Києва

"Сьогодні вручив нагороди родинам загиблих захисників та захисниць України. Від громади Києва медаллю "Честь. Слава. Держава" посмертно нагороджено 41 киянина-військовослужбовця. Із них 7 - Героїв України", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що понад 100 тисяч киян та киянок боронять сьогодні Україну на фронті.

"Наші захисники роблять все, щоб звільнити українську землю від російських окупантів. Серед киян-військових є поранені. Є ті, хто в полоні чи зникли безвісти. І на жаль, є загиблі герої. І сьогодні ми вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Історія кожного захисника та кожної захисниці - це історія про сміливість, самовідданість і любов до України. Вони справжні герої. І ми не забудемо їх звитяги та самопожертви", - наголосив мер Києва.

Він також повідомив, що столична влада робить все, щоб комплексно підтримувати родини захисників, які загинули.

"Місто виплачує матеріальну допомогу, надає фахову психологічну підтримку. В Києві є пільги на безоплатне харчування для дітей у школах та садках. Також діти їздять на оздоровлення та відпочинок. І ми надалі підтримуватимемо родини загиблих Героїв", - запевнив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку широкомасштабного вторгнення Київ спрямував майже 800 млн грн на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям, ще понад 430 млн грн - на забезпечення житлом захисників і їхніх сімей.

На підтримку військових частин Київ вже спрямував понад 4,8 млрд грн. З них майже 3,5 млрд грн - у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби.