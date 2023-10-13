Семьи павших киевлян-защитников получили знаки отличия от общины Киева

"Сегодня вручил награды семьям погибших защитников и защитниц Украины. От громады Киева медалью "Честь. Слава. Держава" посмертно награжден 41 киевлянин-военнослужащий. Из них 7 - Героев Украины", - сообщил Кличко.

Он отметил, что более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают сегодня Украину на фронте.

"Наши защитники делают все, чтобы освободить украинскую землю от российских оккупантов. Среди киевлян-военных есть раненые. Есть те, кто в плену или пропал без вести. И, к сожалению, есть погибшие герои. И сегодня мы почтили память погибших военнослужащих, отдавших свою жизнь за нашу свободу и независимость. История каждого защитника и каждой защитницы – это история о смелости, самоотверженности и любви к Украине. Они настоящие герои. И мы не забудем их доблести и самопожертвования", - подчеркнул мэр Киева.

Он также сообщил, что столичные власти делают все, чтобы комплексно поддерживать семьи погибших защитников.

"Город выплачивает материальную помощь, оказывает профессиональную психологическую поддержку. В Киеве есть льготы на бесплатное питание для детей в школах и садах. Также дети ездят на оздоровление и отдых. И мы будем в дальнейшем поддерживать семьи погибших Героев", - заверил Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения Киев направил почти 800 млн грн на выплату материальной помощи защитникам и их семьям, еще более 430 млн грн - на обеспечение жильем защитников и их семей.

В поддержку военных частей Киев уже направил более 4,8 млрд грн. Из них почти 3,5 млрд грн - в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные потребности.