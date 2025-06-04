Сім'я заступника генпрокурора купила елітну нерухомість і авто під час війни, - ЗМІ

Журналісти дізналися, що наприкінці 2022 року мати заступника генпрокурора Мустеци оформила на себе 202-метрову квартиру в ЖК "Парус" у Чернівцях. Нині подібна нерухомість коштує щонайменше 200 тис. доларів.

Зазначається, що інвестувала в цю нерухомість Любов Мустеца ще у 2015 році. На той момент 1 м² коштував близько 10,5 тисяч гривень. Тобто офіційно за квартиру вона заплатила 2 млн 124 тисячі гривень (за тодішнім курсом - 101 тисяча доларів).

Саме цією квартирою користується сам Ігор Мустеца, його дружина та діти з 2022 року. У цій же будівлі матір Мустеци має невелике нежитлове приміщення.

Також мати чиновника веде роздрібну торгівлю з лотків та на ринках із 2008 року. Згідно з податковими деклараціями, у 2021-2024 роках вона декларувала дохід близько 1 мільйона гривень щороку.

Попередній її бізнес - ФОП із правом відкриття кафе - проіснував лише чотири місяці. Також у 2006-2014 роках вона була співвласницею фірми "Технопласт Буковина", яка лише в перший рік мала дохід - до 20 тисяч гривень. У наступні роки компанія не декларувала жодного прибутку.

Батько заступника генпрокурора - Василь - є ФОПом із 2017 року. Його основна сфера - будівництво. У 2024 році він став співзасновником фірми "В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ", яка за рік роботи зазнала майже 100 тисяч гривень збитків.

Його бізнес-партнер - підприємець із Івано-Франківська Василь Кавлак, який паралельно веде спільний проєкт з Іриною Кіпер - дружиною голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Разом вони будують найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.

Василь Мустеца також володів частками в низці інших компаній. Із 2021 по 2024 рік його офіційний дохід зріс із понад 1 мільйона гривень до понад 4,5 мільйона гривень на рік.

У березні 2022 року Мустеца-старший вивіз до Румунії 1,1 мільйона доларів та 100 тисяч євро готівкою, не задекларувавши готівку. Того ж дня він повернувся в Україну. Проте, про недекларування коштів довідалася митниця, і батька заступника генпрокурора оштрафували на 1700 гривень. Але він оскаржив цей штраф у суді.

Після цього син - Ігор Мустеца - задекларував банківський рахунок дружини в Румунії. Час його відкриття збігається з поїздкою батька.

У 2023 році батько Мустеци придбав Mercedes-Benz GLE 400D 2022 року вартістю близько $80 тис. У 2024-му - будинок у Чернівцях і два таунхауси в ЖК Family Town площею по 117 м² та загальною вартістю від 190 тисяч доларів.

Журналісти зазначають, що чоловік ці котеджі не купував, а викупив паї для майбутнього будівництва. Таким чином один будинок йому обійшовся всього у 31 тисячу доларів.

Дружина, сестра і зять Мустеци займаються роздрібною торгівлею рибою в Чернівцях.

Катерина Мустеца зареєстрована ФОПом уже 10 років. Після призначення чоловіка на посаду її річний дохід зріс у кілька разів - із 1 млн грн у 2021-му до понад 5 млн у 2024-му. Водночас орендувати торгову точку офіційно вона почала лише цього року.

Сестра заступника генпрокурора Наталія Антонюк разом із чоловіком Володимиром мають мережу з трьох кіосків. У 2024 році пара задекларувала 6,5 млн грн доходів, з яких 5,5 млн - на Володимира.

Журналісти проаналізували податкові дані та рентабельність подібного бізнесу й дійшли висновку, що реальний прибуток із одного кіоску може становити 40–80 тис. грн на місяць.

Попри це, після початку повномасштабного вторгнення Наталія та її чоловік придбали два авто (Volkswagen Touareg і Hyundai Encino) загальною вартістю близько 100 тис. доларів. А восени 2022-го Наталія стала власницею квартири площею 118 м² у київському ЖК "Французький квартал-2". Її ринкова вартість із ремонтом - понад 445 тис. доларів. Нерухомість у 2020 році купив 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн за половину ринкової ціни, а через два роки подарував її Наталії. У договорі дарування об’єкт оцінили вже у 8 млн грн.

Вайнштейн зареєстрований у селі Шубранець - поруч із родинним будинком батьків Ігоря Мустеци. Також він володіє ще однією квартирою у ЖК "Парус" у Чернівцях, де в 2022-му придбала житло мати заступника генпрокурора.

Сам Мустеца, за декларацією, з 2020 року орендує 140-метрову квартиру в "Новопечерських Липках" у центрі Києва, де ринкова вартість оренди становить понад 75 тисяч гривень на місяць - половину його офіційної зарплати. У декларації також зазначено пенсію - 9,5 тисячі гривень.

Його дружина Катерина не має власного житла, але їздить на Volkswagen Touareg 2021 року, вартістю до 2 млн грн, придбаний у кредит.

Журналісти неодноразово намагалися отримати коментар від Мустеци та його родичів, але безрезультатно. В Офісі генпрокурора заявили, що не коментують питання, пов’язані з особистим життям посадовців.