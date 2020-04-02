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Назначен еще один заместитель генпрокурора

Новости » Политика     02.04.2020 - 11:35
Назначен еще один заместитель генпрокурора
Фото: Игорь Мустеца (chrn.gp.gov.ua)

Игорь Мустеца стал новым заместителем генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Игоря Мустецу своим заместителем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что сегодня, 2 апреля, генпрокурор Ирина Венедиктова представила коллективу своего заместителя - Игоря Мустецу.

"Также Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генерального прокурора", - говорится в сообщении, однако детали пока не уточняются.

Отметим, ранее Мустеца был первым заместителем прокурора Черновицой области.

Напомним, на прошлой неделе заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подал в отставку. Предполагалось, что он ушел из Офиса генпрокурора после того, как его отстранили от дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Сама генпрокурор Ирина Венедиктова опровергала данную информацию.

Кроме того, ранее она представила коллективу Офиса генерального прокурора двух своих новых заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

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