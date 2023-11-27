Сім танків та 750 окупантів. Втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські сили скаржаться на вразливість наземних ліній зв’язку (GLOC) на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості Росії на цих позиціях.
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