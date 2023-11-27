Семь танков и 750 оккупантов. Потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 27 ноября, составили 750 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 325580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 11 автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений. В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские силы жалуются на уязвимость российских наземных линий связи (GLOC) на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне постоянных жалоб о слабых возможностях России на этих позициях.
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