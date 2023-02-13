Сім країн Євросоюзу закликають до обережної реформи ринку електроенергії

Група із семи країн ЄС закликала Європейську комісію зберегти "цільову" майбутню реформу ринку електроенергії та зосередити увагу на заходах, які уможливлять екологічний перехід, одночасно забезпечуючи доступну енергію для споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.com.
Як зазначає видання, у спільному листі Німеччини, Данії, Естонії, Фінляндії, Люксембургу, Латвії та Нідерландів, який вони оприлюднили сьогодні, 13 лютого, вони закликали до обережного підходу, який зберігає поточну структуру ринку.
"Зміни на ринку електроенергії мають бути "цілеспрямованими", оцінюватися та керуватися п’ятьма принципами", - підкреслили вони.
"Інтеграція ринку електроенергії ЄС за останнє десятиліття принесла величезні переваги для ЄС, включаючи зниження оптових цін, більшу безпеку постачання та можливість широкомасштабної інтеграції відновлюваної енергії", - йдеться у листі.
Таким чином, сім країн стверджують, що будь-яку реформу необхідно оцінювати на основі того, як вона сприятиме цим цілям.
"Це має підтримувати перехід до декарбонізованої системи з найменшими можливими витратами для наших суспільств і гарантувати, що безпека постачання завжди забезпечується під час переходу до високоефективної системи, заснованої на відновлюваних джерелах енергії", - кажуть країни, додаючи, що це принесе користь споживачам і захистить їх від цінових піків.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що витрати європейських країн на захист домогосподарств та компаній від різкого зростання цін на енергію зросли майже до 800 млрд євро.
Нагадаємо, аналітичний центр Bruegel заявив, що Європейський союз має продовжити мету зі скорочення попиту на газ у зв'язку з припиненням постачання з Росії як мінімум на шість місяців до жовтня цього року, щоб забезпечити достатній запас наступної зими.
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