Сім країн ЄС замовили снаряди для України через механізм спільних закупівель

Сім країн ЄС замовили боєприпаси у рамках схеми закупівель Європейського Союзу, щоб доставити терміново необхідні артилерійські снаряди в Україну та поповнити виснажені західні запаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Схему було створено в рамках плану вартістю не менше 2 млрд євро, запущеного в березні з метою доставки в Україну 1 млн артилерійських снарядів та ракет протягом року.
Деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм з приводу того, що цієї мети буде досягнуто, але ця ініціатива ознаменувала собою значний крок у зростаючій ролі ЄС в обороні, чому сприяла війна Росії проти України.
Досі оборонні закупівлі переважно залишалися прерогативою урядів 27 окремих країн-членів блоку.
"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на 155-мм боєприпаси за прискореною процедурою EDA. Найближчими тижнями та місяцями можуть з'явитися додаткові замовлення, наприклад, для національних цілей поповнення запасів", - повідомило агентство у відповідь на запит агентства Reuters.
Агентство відмовилося назвати країни, заявивши, що кожен уряд має оголосити про свої розпорядження. У відповідь на запит Reuters міністерство оборони Литви підтвердило, що вона є однією з країн.
EDA також відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною.
Однак в агентстві заявили, що угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, снаряди, заряди та капсулі.
У заяві йдеться, що схема охоплює чотири "сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі... і які найчастіше використовуються українськими збройними силами". Згадуються французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.
Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, країни мають право подати заявку на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, із фонду ЄС, Європейського фонду миру.
Нагадаємо, міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.
Детальніше про систему закупівель снарядів для України читайте у матеріалі РБК-Україна.