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Силы ПВО утром сбили две российские ракеты

Фото: ВСУ сбили две ракеты в двух областях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" и "Юг".

Одну из российских ракет сбили в районе Кривого Рога, а другую - в небе над Николаевской областью. Крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-59 оккупанты выпустили из истребителя Су-35.

"Угроза ракетных ударов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали военные.

Напомним, ВСУ в Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник, которым оккупанты проводили воздушную разведку.

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Кривой РогПВОНиколаевская областьВойна в Украине