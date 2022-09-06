Силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью

В небе над Николаевской областью 5 сентября ПВО сбили две управляемые вражеские ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".
Украинские военные "приземлили" выпущенные российскими оккупантами снаряды около 19:00 часов.
"В небе над Николаевской областью силами и средствами ПВО уничтожены две управляемые авиационные ракеты", - отмечают в Воздушном командовании "Юг".
Напомним, украинским военным в Херсонской области удалось сбить вражеский беспилотник.
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