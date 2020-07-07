Силы ООС за сутки ликвидировали 8 боевиков

За минувшие сутки в результате подавления обстрелов российских оккупационных войск, украинские военнослужащие ликвидировали 8 боевиков. Еще один из них получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

По данным украинской разведки, защитники огнем в ответ также уничтожили один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки оккупационных войск. Они находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно меморандуму и комплексу мер по выполнению минских договоренностей.

В штабе ООС отмечают, что после существенных потерь боевиков в подразделениях оккупационных войск РФ наблюдается ухудшение морально-психологического состояния.

Напомним, по данным украинской разведки на прошлой неделе с 29 июня по 5 июля были ликвидированы 13 боевиков.

Кроме того, на Донбассе 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил боевое травмирования.