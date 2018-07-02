Силы ООС разоблачили схему контрабанды товаров через логистический центр на КПВВ “Майорское”

С начала проведения ООС на Донбассе изъято контрабандного товара на 12,5 млн гривен

Силы операции объединенных сил (ООС) на Донбассе разоблачили схему контрабанды товаров через логистический центр на КПВВ “Майорское”. Об этом во время брифинга сообщил заместитель командующего объединенных сил Александр Доманский, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Совместными усилиями было разрушено схему поставки товаров на временно оккупированную территорию Украины через гуманитарно-логистический центр на КПВВ “Майорское”. В связи с этим в июне месяце этот центр приостановил работу. В настоящее время проводятся мероприятия относительно усовершенствования и восстановления работы гуманитарно-логистических центров", - сообщил Доманский.

Кроме того, он сообщил, что с начала проведения ООС на Донбассе изъято контрабандного товара на 12,5 млн гривен.

в Течение июня 2018 года выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров #ООС #операція_ОС Об этом сообщил... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 2 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за июнь выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров.