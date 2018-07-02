Сили ООС викрили схему контрабанди товарів через логістичний центр на КПВВ “Майорське”

З початку проведення ООС на Донбасі вилучено контрабандного товару на 12,5 млн гривень

Сили операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі викрили схему контрабанди товарів через логістичний центр на КПВВ “Майорське”. Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача об’єднаних сил Олександр Доманський, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

"Спільними зусиллями було зруйновано схему постачання товарів на тимчасово окуповану територію України через гуманітарно-логістичний центр на КПВВ “Майорське”. У зв’язку з цим в червні місяці цей центр призупинив роботу. На даний час проводяться заходи щодо вдосконалення та відновлення роботи гуманітарно-логістичних центрів", - повідомив Доманський.

Крім того, він повідомив, що з початку проведення ООС на Донбасі вилучено контрабандного товару на 12,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за червень виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів.