Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.28
Межбанк BID 26.25
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.28
Межбанк BID 26.25
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сили ООС викрили схему контрабанди товарів через логістичний центр на КПВВ “Майорське”

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 14:14
Фото: Олександр Доманський (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: Олександр Доманський (facebook.com/pressjfo.news)

З початку проведення ООС на Донбасі вилучено контрабандного товару на 12,5 млн гривень

Сили операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі викрили схему контрабанди товарів через логістичний центр на КПВВ “Майорське”. Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача об’єднаних сил Олександр Доманський, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

"Спільними зусиллями було зруйновано схему постачання товарів на тимчасово окуповану територію України через гуманітарно-логістичний центр на КПВВ “Майорське”. У зв’язку з цим в червні місяці цей центр призупинив роботу. На даний час проводяться заходи щодо вдосконалення та відновлення роботи гуманітарно-логістичних центрів", - повідомив Доманський.

Крім того, він повідомив, що з початку проведення ООС на Донбасі вилучено контрабандного товару на 12,5 млн гривень. 

 

Упродовж червня 2018 року виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів #ООС #операція_ОС Про це повідомив...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за червень виявлено 88 фактів порушення порядку переміщення товарів.

На Донбасі за добу зафіксовано 3 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС Війська РФ проводять роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень на Донбасі, - ГУР
Теги публікації: Донбас, контрабанда, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся