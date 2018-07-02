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Интервью

На Донбассе за июнь выявлено 88 нарушений порядка перемещения товаров, - ООС

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 14:04
Фото: Александр Доманский (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: Александр Доманский (facebook.com/pressjfo.news)

За июнь из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 9,2 млн гривен

На Донбассе за июнь выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров. Об этом во время брифинга сообщил заместитель командующего объединенных сил Александр Доманский, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Силами и средствами подразделений, которые входят в состав объединенных сил, в течение июня выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение июня 2018 года из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 9,2 млн гривен, что почти втрое больше, чем за май (3,3 млн гривен).

В настоящее время в отношении нарушителей составлено - 44 админпротокола по факту нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС.

 

в Течение июня 2018 года выявлено 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров #ООС #операція_ОС Об этом сообщил...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 2 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержит законодательные инициативы правительства относительно усиления борьбы с контрабандой.

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Теги публикации: Донбасс, контрабанда, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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