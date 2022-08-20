Силы НАТО в Косово увеличили свое присутствие на границе с Сербией

Миротворцы НАТО в Косово (KFOR) увеличили свое присутствие в приграничных с Сербией районах. Также было усилено патрулирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванных представителей KFOR в комментарии Tajnug.
По их информации, в районе северных пунктов пересечения границы - Яринье и Брняк - было усилено присутствие и патрулирование миротворцев.
При этом они не подтвердили и не опровергли возможную дислокацию американских солдат в составе НАТО на севере частично признанного государства.
Напомним, ранее стало известно, что лидеры Сербии и Косово не сумели достичь соглашения в ходе двухсторонних переговоров, которые проходили в Брюсселе.
Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, миротворческий контингент НАТО готов вступить в конфликт Сербии и Косово, если стабильность между странами окажется под угрозой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.