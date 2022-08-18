Лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в ходе переговоров, — Боррель

Лидеры Сербии и Косово не сумели достичь соглашения в ходе двухсторонних переговоров, которые проходили сегодня в Брюсселе.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление дипломата.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти не сумели найти компромиссы по главным вопросам, которые выносились на обсуждение.

Кризис отношений Сербии и Косово

Отношения Сербии и Косово сильно обострились в конце июля после того, как Приштина объявила о вводе ранее анонсированного запрета на сербские документы и государственные номерные знаки на автомобилях.

В знак протеста проживающие на севере Косово сербы начали возводить баррикады, после чего косовские власти отложили введение запрета на месяц.

Более детально о конфликте Сербии и Косово можете узнать в видео РБК-Украина.