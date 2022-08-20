Фото: силы НАТО в Косово увеличили свое присутствие на границе с Сербией (Getty Images)

Миротворцы НАТО в Косово (KFOR) увеличили свое присутствие в приграничных с Сербией районах. Также было усилено патрулирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванных представителей KFOR в комментарии Tajnug.