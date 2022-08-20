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Сили НАТО в Косово збільшили свою присутність на кордоні з Сербією

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Косово, Субота 20 серпня 2022 19:56
Сили НАТО в Косово збільшили свою присутність на кордоні з Сербією Фото: сили НАТО в Косові збільшили свою присутність на кордоні з Сербією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Миротворці НАТО в Косово (KFOR) збільшили свою присутність в прикордонних з Сербією районах. Також було посилено патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваних представників KFOR в коментарі Tajnug.

За їх інформацією, в районі північних пунктів перетину кордону - Яріньє і Брняк - було посилено присутність і патрулювання миротворців.

При цьому вони не підтвердили і не спростували можливу дислокацію американських солдатів у складі НАТО на півночі частково визнаної держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили в Брюсселі.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, миротворчий контингент НАТО готовий вступити в конфлікт Сербії і Косово, якщо стабільність між країнами опиниться під загрозою.

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