Сили НАТО в Косово збільшили свою присутність на кордоні з Сербією

Фото: сили НАТО в Косові збільшили свою присутність на кордоні з Сербією (Getty Images)

Миротворці НАТО в Косово (KFOR) збільшили свою присутність в прикордонних з Сербією районах. Також було посилено патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваних представників KFOR в коментарі Tajnug.