Силы Хафтара уничтожили турецкий беспилотник в аэропорту Триполи

Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Уничтожение беспилотника называют наказанием за поддержку ливийского правительства

Силы ливийского генерала Халифе Хафтара, заявили, что уничтожили турецкий беспилотник в единственном рабочем аэропорту в Триполи на фоне роста напряжения с Анкарой. Об этом пишет Reuters.

Силы Хафтар сказали, что они ударили по беспилотному самолету во время авиаудара по аэропорту Митига. Такие меры "направленные на наказание Турции за поддержку соперника", а именно международно признанного ливийского правительства в Триполи.

В армии Хафтара также заявили, что арестовали двоих турок в северо-восточном нефтяном городке Айдабия.

Министр иностранных дел Турции ранее обвинял сторонников Хафтара в аресте шести его граждан и предупредил, что восточные силы станут "легитимной мишенью", если граждане Турции не будут немедленно освобождены.

Напомним, в субботу, 29 июня, ливийский генерал Халифа Хафтар, который контролирует большую часть страны, приказал самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" атаковать турецкие объекты в Ливии. По словам Хафтара, Турция поддерживает признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии.

После этого министр обороны Турции Хулуси Акар пригрозил ливийскому генералу Халифу Хафтару "возмездием" в случае атаки на турецкие объекты в Ливии.