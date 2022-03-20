"Сильпо" временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях

Продуктовые супермаркеты "Сильпо" временно не будут работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Отмечается, что их работа приостановится с 21 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Сильпо".
"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.
Список супермаркетов "Сільпо", которые временно закрываются:
Киев
Киевская область
Житомирская область:
Чернигов и область
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