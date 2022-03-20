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"Сильпо" временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях

"Сульпо останавливает работу некоторых магазинов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Продуктовые супермаркеты "Сильпо" временно не будут работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Отмечается, что их работа приостановится с 21 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Сильпо".

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.

Список супермаркетов "Сільпо", которые временно закрываются:

Киев

  • Антоновича, 165;
  • Булгакова, 11;
  • Вышгородская, 21;
  • Героев Сталинграда пр-т, 8А;
  • Дорогожицкая, 2;
  • Жилянская, 107;
  • Западинская, 15А;
  • Коновальца, 26А;
  • Магнитогорская, 1А;
  • Малиновского, 34;
  • Маяковского пр-т, 43/2;
  • Милославская, 10А;
  • Минский пр-т, 4А;
  • Оболонский пр-т, 1Б;
  • Оболонский пр-т, 36Б;
  • Еленовская, 3;
  • Воздухофлотский пр-т, 66;
  • Радужная, 8 (закрыт с 20/03);
  • Сагайдачного, 41;
  • Скляренко, 17;
  • Срібнокільська, 3Г;
  • Чоколовский б-р, 8;
  • Шептицкого, 4А.

Киевская область

  • Борисполь - Киевский шлях, 67;
  • Бровары - Киевская, 156;
  • Васильков - Грушевского, 19;
  • Вита-Почтовая - Звенигородская, 200Д;
  • Славутич - Привокзальная, 5;
  • Софиевская Борщаговка - Киевская, 1/102;
  • Софиевская Борщаговка - Небесной Сотни пр-т, 24/83;
  • Фастов - Соборная, 42.

Житомирская область:

  • Малин-Грушевского, 43.

Чернигов и область

  • Чернигов-Защитников, 9;
  • Остер-Хмельницкого, 54.

Ранее мы сообщали, что "Фокстрот" возобновил работу 105 магазинов и оплатил налоговый аванс в бюджет.

Также мы писали, какие компании продолжают сотрудничать с РФ.

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