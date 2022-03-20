"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях

Продуктові супермаркети "Сільпо" тимчасово не працюватимуть у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Зазначається, що їхня робота призупиниться з 21 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Сільпо".

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки - ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що "Фокстрот" поновив роботу 105 магазинів та сплатив податковий аванс до бюджету.

Також ми писали, які компанії продовжують співпрацювати з РФ.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!