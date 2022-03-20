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"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях

"Сульпо зупиняє роботу деяких магазинів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Продуктові супермаркети "Сільпо" тимчасово не працюватимуть у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Зазначається, що їхня робота призупиниться з 21 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Сільпо".

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки - ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.

Список супермаркетів "Сільпо", які тимчасово закриваються:

Київ

  • Антоновича, 165;
  • Булгакова, 11;
  • Вишгородська, 21;
  • Героїв Сталінграду пр-т, 8А;
  • Дорогожицька, 2;
  • Жилянська, 107;
  • Западинська, 15А;
  • Коновальця, 26А;
  • Магнітогорська, 1А;
  • Малиновського, 34;
  • Маяковського пр-т, 43/2;
  • Милославська, 10А;
  • Мінський пр-т, 4А;
  • Оболонський пр-т, 1Б;
  • Оболонський пр-т, 36Б;
  • Оленівська, 3;
  • Повітрофлотський пр-т, 66;
  • Райдужна, 8 (зачинений з 20/03);
  • Сагайдачного, 41;
  • Скляренка, 17;
  • Срібнокільська, 3Г;
  • Чоколівський б-р, 8;
  • Шептицького, 4А.

Київська область

  • Бориспіль - Київський шлях, 67;
  • Бровари - Київська, 156;
  • Васильків - Грушевського, 19;
  • Віта-Поштова - Звенигородська, 200Д;
  • Славутич - Привокзальна, 5;
  • Софіївська Борщагівка - Київська, 1/102;
  • Софіївська Борщагівка - Небесної Сотні пр-т, 24/83;
  • Фастів - Соборна, 42.

Житомирська область:

  • Малин - Грушевського, 43.

Чернігів і область

  • Чернігів - Захисників, 9;
  • Остер - Хмельницького, 54.

Раніше ми повідомляли, що "Фокстрот" поновив роботу 105 магазинів та сплатив податковий аванс до бюджету.

Також ми писали, які компанії продовжують співпрацювати з РФ.

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