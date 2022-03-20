"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях

Продуктові супермаркети "Сільпо" тимчасово не працюватимуть у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Зазначається, що їхня робота призупиниться з 21 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Сільпо".
"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки - ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.
Список супермаркетів "Сільпо", які тимчасово закриваються:
Київ
Київська область
Житомирська область:
Чернігів і область
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