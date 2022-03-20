"Сильпо" временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях
Продуктовые супермаркеты "Сильпо" временно не будут работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Отмечается, что их работа приостановится с 21 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Сильпо".
"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.
Список супермаркетов "Сільпо", которые временно закрываются:
Киев
- Антоновича, 165;
- Булгакова, 11;
- Вышгородская, 21;
- Героев Сталинграда пр-т, 8А;
- Дорогожицкая, 2;
- Жилянская, 107;
- Западинская, 15А;
- Коновальца, 26А;
- Магнитогорская, 1А;
- Малиновского, 34;
- Маяковского пр-т, 43/2;
- Милославская, 10А;
- Минский пр-т, 4А;
- Оболонский пр-т, 1Б;
- Оболонский пр-т, 36Б;
- Еленовская, 3;
- Воздухофлотский пр-т, 66;
- Радужная, 8 (закрыт с 20/03);
- Сагайдачного, 41;
- Скляренко, 17;
- Срібнокільська, 3Г;
- Чоколовский б-р, 8;
- Шептицкого, 4А.
Киевская область
- Борисполь - Киевский шлях, 67;
- Бровары - Киевская, 156;
- Васильков - Грушевского, 19;
- Вита-Почтовая - Звенигородская, 200Д;
- Славутич - Привокзальная, 5;
- Софиевская Борщаговка - Киевская, 1/102;
- Софиевская Борщаговка - Небесной Сотни пр-т, 24/83;
- Фастов - Соборная, 42.
Житомирская область:
- Малин-Грушевского, 43.
Чернигов и область
- Чернигов-Защитников, 9;
- Остер-Хмельницкого, 54.
Ранее мы сообщали, что "Фокстрот" возобновил работу 105 магазинов и оплатил налоговый аванс в бюджет.
Также мы писали, какие компании продолжают сотрудничать с РФ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!