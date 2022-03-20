ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сильпо" временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 21:51
"Сильпо" временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях "Сульпо останавливает работу некоторых магазинов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Продуктовые супермаркеты "Сильпо" временно не будут работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Отмечается, что их работа приостановится с 21 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Сильпо".

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.

Список супермаркетов "Сільпо", которые временно закрываются:

Киев

  • Антоновича, 165;
  • Булгакова, 11;
  • Вышгородская, 21;
  • Героев Сталинграда пр-т, 8А;
  • Дорогожицкая, 2;
  • Жилянская, 107;
  • Западинская, 15А;
  • Коновальца, 26А;
  • Магнитогорская, 1А;
  • Малиновского, 34;
  • Маяковского пр-т, 43/2;
  • Милославская, 10А;
  • Минский пр-т, 4А;
  • Оболонский пр-т, 1Б;
  • Оболонский пр-т, 36Б;
  • Еленовская, 3;
  • Воздухофлотский пр-т, 66;
  • Радужная, 8 (закрыт с 20/03);
  • Сагайдачного, 41;
  • Скляренко, 17;
  • Срібнокільська, 3Г;
  • Чоколовский б-р, 8;
  • Шептицкого, 4А.

Киевская область

  • Борисполь - Киевский шлях, 67;
  • Бровары - Киевская, 156;
  • Васильков - Грушевского, 19;
  • Вита-Почтовая - Звенигородская, 200Д;
  • Славутич - Привокзальная, 5;
  • Софиевская Борщаговка - Киевская, 1/102;
  • Софиевская Борщаговка - Небесной Сотни пр-т, 24/83;
  • Фастов - Соборная, 42.

Житомирская область:

  • Малин-Грушевского, 43.

Чернигов и область

  • Чернигов-Защитников, 9;
  • Остер-Хмельницкого, 54.

Ранее мы сообщали, что "Фокстрот" возобновил работу 105 магазинов и оплатил налоговый аванс в бюджет.

Также мы писали, какие компании продолжают сотрудничать с РФ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе