"Сильпо" временно остановит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях

Продуктовые супермаркеты "Сильпо" временно не будут работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Отмечается, что их работа приостановится с 21 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Сильпо".

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки - мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что "Фокстрот" возобновил работу 105 магазинов и оплатил налоговый аванс в бюджет.

Также мы писали, какие компании продолжают сотрудничать с РФ.

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