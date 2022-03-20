"Сільпо" тимчасово зупинить роботу супермаркетів у Києві та ще трьох областях
Продуктові супермаркети "Сільпо" тимчасово не працюватимуть у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Зазначається, що їхня робота призупиниться з 21 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Сільпо".
"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки - ми відразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.
Список супермаркетів "Сільпо", які тимчасово закриваються:
Київ
- Антоновича, 165;
- Булгакова, 11;
- Вишгородська, 21;
- Героїв Сталінграду пр-т, 8А;
- Дорогожицька, 2;
- Жилянська, 107;
- Западинська, 15А;
- Коновальця, 26А;
- Магнітогорська, 1А;
- Малиновського, 34;
- Маяковського пр-т, 43/2;
- Милославська, 10А;
- Мінський пр-т, 4А;
- Оболонський пр-т, 1Б;
- Оболонський пр-т, 36Б;
- Оленівська, 3;
- Повітрофлотський пр-т, 66;
- Райдужна, 8 (зачинений з 20/03);
- Сагайдачного, 41;
- Скляренка, 17;
- Срібнокільська, 3Г;
- Чоколівський б-р, 8;
- Шептицького, 4А.
Київська область
- Бориспіль - Київський шлях, 67;
- Бровари - Київська, 156;
- Васильків - Грушевського, 19;
- Віта-Поштова - Звенигородська, 200Д;
- Славутич - Привокзальна, 5;
- Софіївська Борщагівка - Київська, 1/102;
- Софіївська Борщагівка - Небесної Сотні пр-т, 24/83;
- Фастів - Соборна, 42.
Житомирська область:
- Малин - Грушевського, 43.
Чернігів і область
- Чернігів - Захисників, 9;
- Остер - Хмельницького, 54.
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