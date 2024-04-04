Силовий слемданк зірки "Орландо" після слаломного проходу: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець оформив хайлайт ночі перед великою перервою у протистоянні з "Нью-Орлеаном". Він від правого краю влетів до "фарби", розхитавши фінтами оборонця, та могутнім кидком згори збільшив перевагу "Меджик".

Зрештою, "Орландо" здобув комфортну виїзну перемогу (117:108). Тепер "Меджик" перебувають на 4-й позиції Східної конференції НБА. Натомість "Пеліканс" – шості на Заході.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Нью-Орлеана" Сі Джей Макколлум. Він набрав 36 очок, зробив 10 підбирань і віддав 4 передачі. Тим часом Банкеро найбільше поклав у скарбничку "Орландо" (32 пункти).

Хто такий Паоло Банкеро

Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Перший номер драфту НБА-2022.

Дебютував за "Орландо" в Літній лізі асоціації, а офіційний професіональний старт стався 3 жовтня того ж року. Новачок року НБА-2023, учасник Матчу всіх зірок-2024. Спершу схилявся до виступів за збірну Італії, але пізніше обрав США та поїхав на ЧС-2023 (4-те місце).

Мати – афроамериканка, яка грала за баскетбольну команду Університету Вашингтона. Батько – італоамериканець, займався американським футболом у тому ж вузі. Через рідкісну хворобу втрачає до 3 кг поту в кожному матчі.