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Силовой слэм-данк звезды "Орландо" после слаломного прохода: момент дня в НБА

Новый Орлеан, Четверг 04 апреля 2024 10:58
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Силовой слэм-данк звезды "Орландо" после слаломного прохода: момент дня в НБА Фото: Паоло Банкеро прорвался в корзину "Пеликанс" (bozemandailychronicle.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Орландо Мэджик" Паоло Банкеро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец оформил хайлайт ночи перед большим перерывом в противостоянии с "Нью-Орлеаном". Он от правого края влетел в "краску", расшатав финтами защитника, и мощным броском сверху увеличил преимущество "Мэджик".

В конце концов "Орландо" одержал комфортную выездную победу (117:108). Теперь "Мэджик" находятся на 4-й позиции Восточной конференции НБА. В свою очередь "Пеликанс" – шестые на Западе.

Самым результативным на паркете стал защитник "Нью-Орлеана" Си Джей Макколлум. Он набрал 36 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 передачи. Тем временем Банкеро больше всего положил в копилку "Орландо" (32 пункта).

Кто такой Паоло Банкеро

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Первый номер драфта НБА-2022.

Дебютировал за "Орландо" в Летней лиге ассоциации, а официальный профессиональный старт состоялся 3 октября того же года. Новичок года НБА-2023, участник Матча всех звезд-2024. Сначала склонялся к выступлениям за сборную Италии, но позже выбрал США и поехал на ЧМ-2023 (4-е место).

Мать – афроамериканка, игравшая за баскетбольную команду Университета Вашингтона. Отец – италоамериканец, занимался американским футболом в том же вузе. Из-за редкой болезни теряет до 3 кг пота в каждом матче.

К слову, накануне центровой "Лейкерс" Хейз возглавил хит-парад моментов с данком между ног.

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