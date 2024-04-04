Силовой слэм-данк звезды "Орландо" после слаломного прохода: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец оформил хайлайт ночи перед большим перерывом в противостоянии с "Нью-Орлеаном". Он от правого края влетел в "краску", расшатав финтами защитника, и мощным броском сверху увеличил преимущество "Мэджик".

В конце концов "Орландо" одержал комфортную выездную победу (117:108). Теперь "Мэджик" находятся на 4-й позиции Восточной конференции НБА. В свою очередь "Пеликанс" – шестые на Западе.

Самым результативным на паркете стал защитник "Нью-Орлеана" Си Джей Макколлум. Он набрал 36 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 передачи. Тем временем Банкеро больше всего положил в копилку "Орландо" (32 пункта).

Кто такой Паоло Банкеро

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Первый номер драфта НБА-2022.

Дебютировал за "Орландо" в Летней лиге ассоциации, а официальный профессиональный старт состоялся 3 октября того же года. Новичок года НБА-2023, участник Матча всех звезд-2024. Сначала склонялся к выступлениям за сборную Италии, но позже выбрал США и поехал на ЧМ-2023 (4-е место).

Мать – афроамериканка, игравшая за баскетбольную команду Университета Вашингтона. Отец – италоамериканец, занимался американским футболом в том же вузе. Из-за редкой болезни теряет до 3 кг пота в каждом матче.