Резервіст "Лейкерс" видовищним данком поміж ніг принизив "Торонто": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець підкорив моментом у середині фінальної чверті протистояння з "Торонто". Він отримав передачу Прінса на вході до "фарби" та виконав ефектний слемданк, пронісши м'яч під ногою і поклав згори правою.

"Лейкерс" здобули комфортну перемогу над "Рапторз" (128:111). Каліфорнійці закріпилися на 9-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Торонто" – за межами топ-10 на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Рапторз" Ар Джей Барретт. Він набрав 28 очок, зробив 6 підбирань і віддав 6 передач. Натомість Хейз поклав у скарбничку "Лейкерс" 7 пунктів.

Хто такий Джексон Хейз

Уродженець Нормана (штат Оклахома), на студентському рівні виступав за "Тексес Лонгхорнс". На драфті НБА-2019 був обраний "Атлантою" під 8-м номером.

"Гокс" відразу віддали центрового в "Нью-Орлеан". Там він провів чотири сезони поспіль. У липні торік підписав контракт із "Лейкерс". У складі "Лос-Анджелеса" став чемпіоном In-Season Tournament (2023).

Виріс у спортивній сім'ї. Батько – Джонатан Хейз – грав на позиції тайт-енда на рівні НФЛ, а мати – Крісті Кінн – займалася баскетболом в Університеті Дрейка.