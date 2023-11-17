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Силовий слемданк зірки "Маямі" декласував "Бруклін": момент дня в НБА

Маямі, П'ятниця 17 листопада 2023 10:01
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Силовий слемданк зірки "Маямі" декласував "Бруклін": момент дня в НБА Фото: Бем Адебайо перетворюється на хижака під кошиком (fansided.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Маямі Гіт" Бем Адебайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Один із лідерів "Гіт" вразив епізодом у фінальній чверті поєдинку проти "Брукліна". У безнадійній, здавалося, ситуації він сміливо пішов на Клакстона у "фарбі", протиснув опонента та двома руками поклав м'яч згори.

Стараннями Адебайо та інших "Маямі" здобув комфортну домашню перемогу (122:115). Флоридці закріпилися на третій сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Нетс" тут залишилися на 9-й позиції.

Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Гіт" Джиммі Батлер. Ветеран набрав 36 очок. Адебайо додав 20 пунктів, а ще зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі.

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Маямі" під 14-м загальним номером драфту НБА-2017.

Проводить сьомий сезон поспіль у лавах "Гіт", п'ять разів виходив у плей-офф асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023) здобув "золото" Олімпіади-2020 зі збірною США. Перед форумом відхилив пропозицію захищати кольори нігерійської команди.

Прізвисько "Бем" Адебайо отримав на честь персонажа "Флінстоунів". Справжнє ім'я баскетболіста – Едріс Фемі. Батько баскетболіста емігрував із Нігерії.

До слова, напередодні Михайлюк зіграв 15 хвилин за "Бостон" у протистоянні з "Філадельфією".

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