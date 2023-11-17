Силовой слэм-данк звезды "Майами" деклассировал "Бруклин": момент дня в НБА

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Один из лидеров "Хит" поразил эпизодом в финальной четверти поединка против "Бруклина". В безнадежной ситуации он смело пошел на Клакстона в "краске", продавил оппонента и двумя руками улоил мяч сверху.

Стараниями Адебайо и других "Майами" одержал комфортную домашнюю победу (122:115). Флоридцы закрепились на третьей строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Нетс" здесь остались на 9-й позиции.

Самым результативным в матче стал защитник "Хит" Джимми Батлер. Ветеран набрал 36 очков. Адебайо добавил 20 пунктов, а еще сделал 7 подборов и отдал 4 передачи.

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкєтс". Выбран "Майами" под 14-м общим номером драфта НБА-2017.

Проводит седьмой сезон подряд в рядах "Хит", пять раз выходил в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023) завоевал "золото" Олимпиады-2020 со сборной США. Перед форумом отклонил предложение защищать цвета нигерийской команды.

Прозвище "Бэм" Адебайо получил в честь персонажа "Флинстоунов". Настоящее имя баскетболиста – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.