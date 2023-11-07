UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Силовий слемданк зірки "Бостона" задав тон протистоянню з "Міннесотою": момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун завжди націлений на кошик суперника (nesn.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

27-річний американець з перших хвилин поєдинку проти "Міннесоти" вирішив залякати суперника. Від правого краю він легко пройшов Таунса, а потім не помітив спротиву Гобера при виконанні кидка згори.

Зусиль Брауна, однак, забракло для підсумкової перемоги "Селтікс". "Тімбервулвз" зуміли дотиснути гостей в овертаймі (114:109). Тож тепер "Бостон" ділить лідерство на Сході з "Філадельфією", а "Міннесота" йде на четвертій сходинці Західної конференції.

Сам Браун провів на паркеті понад 39 хвилин. За відведений час він встиг набрати 26 очок, зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим же в матчі став оборонець "Тімбервулвз" Ентоні Едвардс (38 пунктів), а українець з "Бостона" Святослав Михайлюк за майже 4 хвилини результативними діями не відзначився.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.

До слова, напередодні оборонець "Далласа" Гарді очолив хіт-парад моментів зі данком проти "Шарлотта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол