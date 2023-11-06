Оборонець "Далласа" виконав могутній данк після сольного проходу: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Другорічник" вразив моментом у фінальній чверті зустрічі з "Шарлоттом". Він отримав передачу ліворуч на лінії штрафних кидків і рушив під кільце, пройшов Маледона та з-під Річардса однією рукою поклав м'яч у кошик.

Стараннями Гарді та інших "Маверікс" здобули непросту домашню перемогу (124:118). "Даллас" вийшов на друге місце в турнірній таблиці Західної конференції НБА. Рекорд команди – 5 перемог, 1 поразка. "Шарлотт" натомість – за межами топ-10 на Сході (2/4).

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Шарлотта" Ламело Болл. Він оформив тріпл-дабл (30 очок, 10 підбирань і 13 передач) за 39 хвилин у грі. Тим часом Гарді набрав 14 пунктів.

Хто такий Джейден Гарді

Уродженець Детройта, відмовився від виступів на студентському рівні на користь Джі-Ліги. Обраний "Сакраменто" під 37-м номером на драфті НБА-2022.

"Кінгз" відразу ж обміняли Гарді в "Даллас". Дебютував у складі "Маверікс" у Літній лізі. Захищав кольори фарм-клубу в Джі-Лізі – "Тексес Леджендс". Дебютував під егідою асоціації 23 жовтня торік. Середні цифри дебютного сезону – 8.8 очок, 1.9 підбирання, 1.4 передача і 0.4 перехоплень за 14.8 хвилин на паркеті.

Виріс у баскетбольній сім'ї. Батько Гарді виступав за Університет Таскігі, а старший брат Амаурі грає за "Леджендс" у Лізі розвитку НБА.