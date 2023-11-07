Силовий слемданк зірки "Бостона" задав тон протистоянню з "Міннесотою": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

27-річний американець з перших хвилин поєдинку проти "Міннесоти" вирішив залякати суперника. Від правого краю він легко пройшов Таунса, а потім не помітив спротиву Гобера при виконанні кидка згори.

Зусиль Брауна, однак, забракло для підсумкової перемоги "Селтікс". "Тімбервулвз" зуміли дотиснути гостей в овертаймі (114:109). Тож тепер "Бостон" ділить лідерство на Сході з "Філадельфією", а "Міннесота" йде на четвертій сходинці Західної конференції.

Сам Браун провів на паркеті понад 39 хвилин. За відведений час він встиг набрати 26 очок, зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі. Найрезультативнішим же в матчі став оборонець "Тімбервулвз" Ентоні Едвардс (38 пунктів), а українець з "Бостона" Святослав Михайлюк за майже 4 хвилини результативними діями не відзначився.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.