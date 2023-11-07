ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силовой слэм-данк звезды "Бостона" задал тон противостоянию с "Миннесотой": момент дня в НБА

Миннеаполис, Вторник 07 ноября 2023 10:31
UA EN RU
Силовой слэм-данк звезды "Бостона" задал тон противостоянию с "Миннесотой": момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун всегда нацелен на корзину соперника (nesn.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

27-летний американец с первых минут поединка против "Миннесоты" решил запугать соперника. Справого края он легко прошел Таунса, а затем не заметил сопротивления Гобера при исполнении броска сверху.

Усилий Брауна, однако, не хватило для итоговой победы "Селтикс". "Тимбервулвз" сумели дожать гостей в овертайме (114:109). Теперь "Бостон" делит лидерство на Востоке с "Филадельфией", а "Миннесота" идет на четвертой строчке Западной конференции.

Сам Браун провел на паркете более 39 минут. За отведенное время он успел набрать 26 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Самым же результативным в матче стал защитник "Тимбервулвз" Энтони Эдвардс (38 пунктов), а украинец из "Бостона" Святослав Михайлюк за почти 4 минуты результативными действиями не отметился.

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Калифорнии. Выбран "Бостоном" под третьим номером драфта НБА-2016.

Контракт подписал после выступлений в Летней лиге ассоциации. Проводит седьмой сезон сезон в составе "Селтикс" и помог именитой команде добраться до финала НБА-2022. Двукратный участник Матча всех звезд (2021, 2023).

Браун – убежденный вегетарианец. В свободное время учит испанский язык, историю и философию, а также занимается медитацией.

К слову, накануне защитник "Далласа" Харди возглавил хит-парад моментов с данком против "Шарлотта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
Помощник Залужного погиб под Киевом. Что известно о смерти майора Частякова
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки