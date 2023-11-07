Силовой слэм-данк звезды "Бостона" задал тон противостоянию с "Миннесотой": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

27-летний американец с первых минут поединка против "Миннесоты" решил запугать соперника. Справого края он легко прошел Таунса, а затем не заметил сопротивления Гобера при исполнении броска сверху.

Усилий Брауна, однако, не хватило для итоговой победы "Селтикс". "Тимбервулвз" сумели дожать гостей в овертайме (114:109). Теперь "Бостон" делит лидерство на Востоке с "Филадельфией", а "Миннесота" идет на четвертой строчке Западной конференции.

Сам Браун провел на паркете более 39 минут. За отведенное время он успел набрать 26 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Самым же результативным в матче стал защитник "Тимбервулвз" Энтони Эдвардс (38 пунктов), а украинец из "Бостона" Святослав Михайлюк за почти 4 минуты результативными действиями не отметился.

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Калифорнии. Выбран "Бостоном" под третьим номером драфта НБА-2016.

Контракт подписал после выступлений в Летней лиге ассоциации. Проводит седьмой сезон сезон в составе "Селтикс" и помог именитой команде добраться до финала НБА-2022. Двукратный участник Матча всех звезд (2021, 2023).

Браун – убежденный вегетарианец. В свободное время учит испанский язык, историю и философию, а также занимается медитацией.