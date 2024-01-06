Силовий слемданк центрового ствердив перемогу "Чикаго" вдома: момент дня в НБА

Центровий "Чикаго Буллз" Нікола Вучевіч опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Досвідчений чорногорець довершив перемогу над "Шарлоттом". За хвилину до фінальної сирени він отримав передачу перед "фарбою", фінтом прибрав оборонця і з-під другого в силовій манері поклав згори однією рукою.
"Чикаго" відсвяткував важливу перемогу (104:91). Цей успіх дозволив "Буллз" закріпитися на 10-й сходинці Східної конференції НБА – останній, що дозволить пройти в плей-офф. Натомість "Горнетс" ідуть на 13-му місці.
Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Шарлотта" Майлз Бріджес (28 очок). Тим часом Вучевіч у скарбничку "Чикаго" додав 11 пунктів, а також зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. На паркеті балканець провів майже 25 хвилин.
Уродженець швейцарського містечка Морж. Його батько – легкий форвард збірної Югославії Боро Вучевіч – тоді захищав кольори "Лозанни". Зростав у Бельгії, а на студентському рівні виступав за Університет Південної Каліфорнії.
Обраний "Філадельфією" під 16-м номером драфту НБА-2011. У Пенсільванії затримався на один сезон. Далі віддав 8,5 років "Орландо Меджик". До Чикаго перебрався посеред сезону 2020/21. У червні торік підписав 3-річний контракт із "Буллз" на 60 млн доларів.
Етнічний серб Вучевіч має подвійне громадянство (Чорногорії та Бельгії) та захищає кольори збірної Чорногорії. Улюблений клуб балканця – белградська "Црвена Звезда".
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