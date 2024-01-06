Силовий слемданк центрового ствердив перемогу "Чикаго" вдома: момент дня в НБА

Досвідчений чорногорець довершив перемогу над "Шарлоттом". За хвилину до фінальної сирени він отримав передачу перед "фарбою", фінтом прибрав оборонця і з-під другого в силовій манері поклав згори однією рукою.

"Чикаго" відсвяткував важливу перемогу (104:91). Цей успіх дозволив "Буллз" закріпитися на 10-й сходинці Східної конференції НБА – останній, що дозволить пройти в плей-офф. Натомість "Горнетс" ідуть на 13-му місці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Шарлотта" Майлз Бріджес (28 очок). Тим часом Вучевіч у скарбничку "Чикаго" додав 11 пунктів, а також зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. На паркеті балканець провів майже 25 хвилин.

Хто такий Нікола Вучевіч

Уродженець швейцарського містечка Морж. Його батько – легкий форвард збірної Югославії Боро Вучевіч – тоді захищав кольори "Лозанни". Зростав у Бельгії, а на студентському рівні виступав за Університет Південної Каліфорнії.

Обраний "Філадельфією" під 16-м номером драфту НБА-2011. У Пенсільванії затримався на один сезон. Далі віддав 8,5 років "Орландо Меджик". До Чикаго перебрався посеред сезону 2020/21. У червні торік підписав 3-річний контракт із "Буллз" на 60 млн доларів.

Етнічний серб Вучевіч має подвійне громадянство (Чорногорії та Бельгії) та захищає кольори збірної Чорногорії. Улюблений клуб балканця – белградська "Црвена Звезда".