Задержан мужчина, который планировал диверсию в Ровно и работал с ФСБ

В субботу, 12 сентября, задержан житель Одесской области, который пытался уничтожить один из экономических объектов критической инфраструктуры в Ровно. Он также работал с ФСБ России и предлагал услуги в совершении убийств участников операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ. По их заданию собирал и передавал спецслужбам РФ подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих-участников ООС.

"По заданию своих кураторов 12 сентября он пытался подорвать объект Горбакивско-Гориньградского водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области", - говорится в сообщении.

Контрразведчики помешали ему подорвать объект, задержали и изъяли взрывное устройство.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в государственной измене и законченном покушении на совершение диверсии (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 УК Украины), а также об избрании меры пресечения в виде ареста без права залога.

Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее агента ФСБ РФ приговорили к 10 годам тюрьмы за подготовку теракта в Северодонецке. Диверсант пытался взорвать резервуары с аммиаком на территории завода "Северодонецкое объединение Азот".

Ранее РБК-Украина сообщало, что к 10 годам тюрьмы приговорили диверсанта, который готовил теракт под Харьковом.