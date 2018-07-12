Во Львовской области неизвестные сорвали заседание горсовета и устроили потасовку

В сессионный зал Львовского горсовета ворвались несколько десятков представителей "Национального корпуса"

В сессионный зал Львовского горсовета, где проходило очередное заседание сессии, сегодня, 12 июля, ворвались несколько десятков представителей "Национального корпуса". Об этом сообщает zaxid.net.

Издание сообщает, что представители "Национального корпуса" требовали отставки начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, они также подрались с сотрудниками "Муниципальной охраны" и заблокировали сессионный зал.

Так, в течение всего заседания происходил протест работников коммунальной стоматологии. Несколько десятков работников стоматологии пришли в сессионный зал, требуя выплатить им заработную плату за последние 11 месяцев.

После перерыва в сессионный зал, кроме стоматологов, ворвались еще несколько десятков молодых людей с криками "Зуба геть!". Они спровоцировали потасовку в зале заседания, после чего заняли сессионный зал. Среди протестующих были люди в футболках праворадикальной организации "Национальный корпус".

Напомним, 6 июля представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили зампредседателя партии. Отметим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем.