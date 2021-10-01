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Силовики, трансформация и выступление Зеленского: план заседания СН на завтра

Автор: Дмитрий Левицкий

"Слуга народа" начала свое большое заседание фракции с участием представителей правительства и Офиса президента. Завтра, 2 октября, народные депутаты планируют встретиться с силовиками и правоохранителями, а также заслушают президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

Как пояснила Палийчук, "слуги" хотят при участии представителей силовых министерств и правоохранительных органов подвести итоги работы и обсудить ключевые идеи законопроектов, которые будут подаваться на рассмотрение парламента.

Кроме того, нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения. Они планируют рассмотреть следующие направления:

  • военная безопасность и международные отношения;
  • энергетическая независимость и зеленая трансформация;
  • человеческий капитал;
  • технологическое развитие и рыночные трансформации;
  • инфраструктура и местное развитие;
  • продовольственный хаб;
  • цифровой хаб;
  • верховенство права.

"В обсуждении итогов работы групп примет участие президент Владимир Зеленский. Он также выступит с речью", - отметила Палийчук.

На основании итогов фракция СН планирует создать план для команды на ближайшие два с половиной года.

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Слуга народаТрускавецЗаседание фракции