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Силовики, трансформація та виступ Зеленського: план засідання СН на завтра

Автор: Дмитро Левицький

"Слуга народу" розпочала своє велике засідання фракції за участі представників уряду та Офісу президента. Завтра, 2 жовтня, народні депутати планують зустрітися з силовиками та правоохоронцями, а також заслухають президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

Як пояснила Палійчук, "слуги" хочуть за участі представників силових міністерств та правоохоронних органів підбити підсумки роботи й обговорити ключові ідеї законопроектів, які будуть подаватися на розгляд парламенту.

Крім того, нардепи працюватимуть у групах над деталізацією "Плану трансформації країни", після чого презентують свої напрацювання для подальшого обговорення. Вони планують розглянути такі напрямки:

  • військова безпека та міжнародні відносини;
  • енергетична незалежність і зелена трансформація;
  • людський капітал;
  • технологічний розвиток і ринкові трансформації;
  • інфраструктура й місцевий розвиток;
  • продовольчий хаб;
  • цифровий хаб;
  • верховенство права.

"В обговорені підсумків роботи груп візьме участь президент Володимир Зеленський. Він також виступить із промовою", - зазначила Палійчук.

На підставі підсумків фракція СН планує створити план для команди на найближчі два з половиною роки.

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Слуга народаТрускавецЗасідання фракції