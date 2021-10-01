Силовики, трансформація та виступ Зеленського: план засідання СН на завтра

Як пояснила Палійчук, "слуги" хочуть за участі представників силових міністерств та правоохоронних органів підбити підсумки роботи й обговорити ключові ідеї законопроектів, які будуть подаватися на розгляд парламенту.

Крім того, нардепи працюватимуть у групах над деталізацією "Плану трансформації країни", після чого презентують свої напрацювання для подальшого обговорення. Вони планують розглянути такі напрямки:

військова безпека та міжнародні відносини;

енергетична незалежність і зелена трансформація;

людський капітал;

технологічний розвиток і ринкові трансформації;

інфраструктура й місцевий розвиток;

продовольчий хаб;

цифровий хаб;

верховенство права.

"В обговорені підсумків роботи груп візьме участь президент Володимир Зеленський. Він також виступить із промовою", - зазначила Палійчук.

На підставі підсумків фракція СН планує створити план для команди на найближчі два з половиною роки.