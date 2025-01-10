Силовики РФ, схоже, закликають Путіна посилити війну проти України, - ISW

Перш ніж представити свій висновок, аналітики нагадали новий матеріал видання Meduza. У ньому йшлося про те, що російські силовики і російські військові можуть визнати, що війська РФ не досягають значних територіальних успіхів, пропорційних втратам у живій силі і техніці, яких вони зазнають під час бойових дій.

Там було сказано, що військове командування РФ досі терпіло непомірні втрати особового складу в обмін на тактичні, але не оперативно значущі успіхи. У свою чергу теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна ґрунтується на прийнятті таких втрат доти, доки росіяни продовжують просуватися вперед на території України.

Однак, зазначається, що середньодобові наступи РФ сповільнилися приблизно на 9 км квадратних у грудні 2024 року, після того, як протягом трьох місяців поспіль було збільшення територіальних успіхів і втрат особового складу у вересні, жовтні та листопаді.

У зв'язку з цим російське військове командування може бути менш готовим, ніж Путін, зазнавати таких високих втрат, якщо темпи просування російських військ продовжать сповільнюватися. Водночас військові РФ, а також силові структури, схоже, не готові відмовитися від війни через ці втрати. Натомість, як стверджується, вони виступають за те, щоб Путін активізував військові зусилля Росії. Зокрема, закликав до додаткового часткового призову резервістів та офіційного рішення про перехід на воєнний стан. Ймовірно, військові це роблять в надії на те, що поле бою буде наповнене живою силою і технікою.

Висновок ISW

Аналітики продовжують вважати, що Путін чинить опір проведенню часткового примусового призову резервістів або подальшої мобілізації російської економіки, оскільки такі рішення були б украй непопулярними серед росіян і ще більше загострили б брак робочої сили та економіку Росії.

Водночас залишається незрозумілим, чи вдасться групі російських військових і силових структур, які закликають до подальшої мобілізації робочої сили та економіки, переконати Путіна вжити більш радикальних заходів для задоволення російських військ у війні проти України.

Але в ISW припускають, що зростаючі втрати особового складу, а також проблеми з виконанням добровільного набору людей на війну, можуть змусити Путіна провести недобровільний частковий призов резервістів у найближчому майбутньому.