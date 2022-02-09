Силовики пытаются сфабриковать показания против Порошенко, - адвокаты

"По нашей просьбе была подготовлена ​​подборка публичных заявлений, которую делали люди, на которых давили, которым выбирали содержание под стражей, и которым предлагали немедленно выйти из СИЗО в случае, если они дадут показания против Порошенко. Ничего другого следователей не интересовало", - отмечает адвокат Илья Новиков.

О том, что от них требовали показания против Порошенко, в частности, сообщали генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны (2015-2019) Игорь Павловский, директор ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра и бизнесмен Сергей Кузяра.

Адвокат Новиков отмечает: "Эти люди не все знают друг друга, они проходят по разным производствам, единственное, что есть общего - это фамилия пятого президента и то, что именно показания против Порошенко отмечались как условие, по которому они могут выйти из-под стражи".

По словам адвоката Игоря Голованя, этих четырех человек содержали в следственных изоляторах.

"Находиться там для человека - это само по себе пытка. И вот мы видим, как пытали этих людей с целью выбить из них лживые лжесвидетельства против Петра Порошенко", - говорит он.

Адвокаты также отметили, что о попытках сфабриковать показания против Порошенко заявил и экс-судья Николай Чаус.

"Мы в эту пятницу ожидаем заседания Апелляционного суда Киева по делу меры пресечения по так называемому "угольному делу", - говорит Новиков.

Адвокаты Порошенко предостерегли всех участников фальсификаций показаний и давления на свидетелей, что санкции в соответствии с Актом Магнитского налагаются, в том числе, и за пытки и издевательства.