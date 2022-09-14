Силовики пришли с обысками на Львовскую таможню: в чем причина

В рамках открытого ГБР производства обыски прошли на территории таможенного поста, а также в помещениях бывшего руководителя Львовской таможни и его заместителей.

Пользуясь схемой заинтересованным лицам удалось завезти в Украину без уплаты пошлин более 60 транспортных средств, из-за чего в бюджет не поступили миллионы гривен таможенных платежей, отметили в Бюро.

В ходе обысков силовики изъяли копии документов, черные записи, мобильные телефоны и наличные.